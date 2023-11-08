8 ноября, 16:59
Военная операция на Украине

В Махачкале участники акции "Сад памяти" высадили более 1 тыс. деревьев

В Дагестане акцию посвятили, в частности, погибшим во время СВО

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. В Махачкале в рамках акции "Сад памяти" высадили более 1 тыс. деревьев. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр города Юсуп Умавов.

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"Сегодня в четырех школах городского округа, расположенных в микрорайонах Ипподром, Загородный, в поселке Талги, а также между поселком Семендер и селом Красноармейское, прошла акция "Сад памяти", в ходе которой было высажено более 1 тыс. деревьев", - написал мэр города.

По его словам, акция объединяет родных и близких погибших героев и помогает воспитать подрастающее поколение.

Об акции

Международную акцию "Сад памяти" впервые провели в 2020 году. Ее цель - увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего - 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.

Акция организована АНО "Сад Памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения России, Министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".

В Дагестане акцию посвятили, в том числе героически погибшим в зоне СВО. 

Теги:
РоссияДагестанВоенная операция на Украине
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