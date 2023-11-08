Путин поручил правительству Москвы поделиться с ЕАО наработками применения ИИ в медицине

Доклад по поручению необходимо сделать до 1 февраля 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московскому правительству рекомендовано оказать содействие властям Еврейской автономной области (ЕАО) по внедрению в медорганизациях изделий, созданных с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для обработки результатов диагностики. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о развитии дальневосточных городов, состоявшегося 11 сентября.

"Рекомендовать правительству Москвы оказать содействие органам исполнительной власти Еврейской автономной области во внедрении в деятельность государственных и муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории этого субъекта Российской Федерации, медицинских изделий, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, в целях обработки результатов диагностических исследований", - говорится в перечне, опубликованном на официальном сайте президента России.

Уточняется, что ответственным за поручение назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Доклад по поручению необходимо сделать до 1 февраля 2024 года.