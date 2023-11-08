Мурашко заявил о снижении смертности россиян от новообразований на 5,6%

Министр здравоохранения РФ отметил, что развитие профилактического направления позволило увеличить почти на 21% долю активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Смертность россиян от новообразований с начала реализации в РФ федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" снизилась на 5,6%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21% долю активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно. Закономерным стало снижение смертности населения на 5,6%", - сказал он.

Мурашко добавил, что ежегодно в России выявляется порядка 600 тыс. новых случаев онкозаболеваний, всего на диспансерном наблюдении находятся около 4 млн граждан. Он напомнил, что профильный федеральный проект реализуется в России с 2019 года.

"Говоря о промежуточных итогах (реализации федпроекта - прим. ТАСС), нам удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этим непростым недугом и закрепить положительные тренды в области онкологии. Прежде всего, возросли скорость и качество диагностики, самый высокий сегодня показатель за все предыдущие годы - это 60% злокачественных новообразований выявлены на I-II стадии заболевания, когда прогноз лечения максимально благоприятный", - пояснил министр.