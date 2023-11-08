В Сеченовке планируют открыть центр клинических исследований онкологических препаратов

Его возглавит директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Центр клинических исследований онкологических лекарственных препаратов планируют открыть в Сеченовском университете Минздрава России совместно с российской фармкомпанией "Р-Фарм", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В Сеченовском университете откроется Центр клинических исследований лекарственных препаратов в онкологии, организованный совместно с ведущей российской фармацевтической компанией "Р-Фарм". Соглашение об этом было подписано 8 ноября на стартовавшем в Первом МГМУ Минздрава РФ VII международном биомедицинском саммите "Мегатренды в биомедицине" (SIBS-2023). Возглавит новый центр директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук Марина Секачева", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что целью открытия центра является реализация научно-производственных проектов университета и фармацевтической компании, а также совместная разработка и проведение исследований лекарственных препаратов и медицинских изделий.

"Соглашение также предполагает совместную работу по продвижению разрабатываемых продуктов, внедрение разработок для обеспечения системы здравоохранения новыми эффективными отечественными лекарственными препаратами, совершенствование подготовки научных кадров для реализации совместных проектов, проведение совместных научных и научно-практических мероприятий", - подчеркнули в пресс-службе вуза.

По словам Секачевой, Центр клинических исследований лекарственных препаратов в онкологии откроется в университетской клинической больнице №1 в декабре 2023 года.