8 ноября, 17:05,
обновлено 8 ноября, 17:33

В России в 2023 году зарегистрировали 45 отечественных препаратов для онкобольных

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Минздрав совместно с Минпромторгом продолжают расширять "арсенал" противоопухолевых средств

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Число российских противоопухолевых лекарственных препаратов, зарегистрированных в стране в 2023 году, составило более 45, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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"По вашему поручению совместно с Минпромторгом продолжаем расширять "арсенал" отечественных противоопухолевых средств, проводятся сегодня клинические исследования более чем по 100 препаратам, в этом году зарегистрированы более 45 уже лекарственных препаратов", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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