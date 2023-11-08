В России в 2023 году зарегистрировали 45 отечественных препаратов для онкобольных

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Минздрав совместно с Минпромторгом продолжают расширять "арсенал" противоопухолевых средств

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Число российских противоопухолевых лекарственных препаратов, зарегистрированных в стране в 2023 году, составило более 45, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По вашему поручению совместно с Минпромторгом продолжаем расширять "арсенал" отечественных противоопухолевых средств, проводятся сегодня клинические исследования более чем по 100 препаратам, в этом году зарегистрированы более 45 уже лекарственных препаратов", - сказал он.