Мурашко: ситуация с лечением онкологических заболеваний в РФ кардинально изменилась

Министр здравоохранения отметил, что в регионах создали почти 500 центров амбулаторной онкологической помощи

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Ситуация в отечественной онкологии в плане эффективности и доступности лечения изменилась в лучшую сторону в последние годы. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Ситуация в онкологии кардинально, конечно, изменилась в последние годы в плане доступности, в плане эффективности лечения благодаря вашему вниманию", - сказал Мурашко, обращаясь к Путину.

В регионах РФ, по словам министра, созданы почти 500 центров амбулаторной онкологической помощи. Также развивается крупная инфраструктура - поликлиники, диспансеры, онкоцентры, корпуса многопрофильных больниц. Для помощи детям продолжается строительство семи объектов, за последние три года в России ввели в эксплуатацию четыре учреждения, добавил Мурашко. За последний год объем коечного фонда увеличился на 2,5 тыс. коек, отметил он.