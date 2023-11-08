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обновлено 8 ноября, 18:02

Мурашко: ситуация с лечением онкологических заболеваний в РФ кардинально изменилась

Министр здравоохранения отметил, что в регионах создали почти 500 центров амбулаторной онкологической помощи

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Ситуация в отечественной онкологии в плане эффективности и доступности лечения изменилась в лучшую сторону в последние годы. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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"Ситуация в онкологии кардинально, конечно, изменилась в последние годы в плане доступности, в плане эффективности лечения благодаря вашему вниманию", - сказал Мурашко, обращаясь к Путину.

В регионах РФ, по словам министра, созданы почти 500 центров амбулаторной онкологической помощи. Также развивается крупная инфраструктура - поликлиники, диспансеры, онкоцентры, корпуса многопрофильных больниц. Для помощи детям продолжается строительство семи объектов, за последние три года в России ввели в эксплуатацию четыре учреждения, добавил Мурашко. За последний год объем коечного фонда увеличился на 2,5 тыс. коек, отметил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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