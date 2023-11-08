Путин поручил принять решения по строительству до 2028 года моста через Лену

Кабмин должен представить президенту доклад до 1 марта 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия), следует из перечня поручений президента.

"С учетом ранее данных поручений при участии органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска", - сказано в тексте поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 5 сентября 2023 года.

Кабмин должен представить доклад главе государства до 1 марта 2024-го, далее - раз в год.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма".

Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.