В Пскове началась реставрация Стефановской церкви XVII века

Окончание работ наметили на ноябрь 2025 года

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты приступили к реставрации Стефановской церкви XVII века, которая входит в ансамбль Спасо-Мирожского монастыря XII века и является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила пресс-служба отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника.

Мирожский монастырь XII века является единственным в России, где лучше всего сохранились домонгольские фрески. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самой древней постройкой, сохранившейся в Пскове и окрестностях, исследователи датируют постройку храма периодом между 1137 и 1143 годами.

"Вокруг северного комплекса Мирожского монастыря установили ограждение и оборудовали строительный городок. Началась реставрация Стефановской церкви. Окончание работ запланировано на первое ноября 2025 года", - отмечается в сообщении.

По оценке экспертов, церковь с братским корпусом и колокольней являются ведущей градостроительной доминантой в прибрежной панораме рек Великой и Мирожи. Комплекс представляет собой единственный сохранившийся в Пскове образец архитектуры рубежа XVII - XVIII веков, сочетающий элементы нарышкинского барокко с приемами псковского средневекового зодчества, а также классицизм - с элементами неоклассики.