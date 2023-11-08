Путин наградил орденами и медалями новгородских ректора, агрария и медсестру

Ректора Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков и председатель сельхозкооператива "Левочский" Александр Федоровский получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ректора Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого Юрия Боровикова и председателя сельхозкооператива "Левочский" Новгородской области Александра Федоровского. Медсестра Новгородского психоневрологического интерната Светлана Елизарова награждена орденом Пирогова.

"Наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ректора Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого Юрия Боровикова, председателя сельхозкооператива "Левочский" Новгородской области Александра Федоровского <…>. За заслуги в области соцзащиты населения и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова наградить медсестру Новгородского психоневрологического интерната Светлану Елизарову", - говорится в указе главы государства "О награждении государственными наградами Российской Федерации", опубликованном на сайте нормативно-правовых актов.

Кроме того, орденом "Родительская слава" награждены Валерий и Ирина Бунтяковы из Вологодской области, Татьяна и Сергей Долгушины из Архангельской области.

За заслуги в области землеустройства и землепользования почетное звание "Заслуженный землеустроитель Российской Федерации" присвоено начальнику отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области Ольге Швейцер.