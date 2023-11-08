Путин поручил сформировать план расселения аварийного жилья в Якутске

Исполнить поручение должны до 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, властям Якутии и Фонду развития территорий до 1 апреля 2024 года сформировать план-график расселения аварийного жилья Якутска. Завершить все мероприятия необходимо до 1 января 2030 года, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" утвердить план-график (дорожную карту) переселения всех граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября 2023 года, в Якутской городской агломерации, обеспечив его выполнение не позднее 1 января 2030 года", - говорится в тексте поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 5 сентября 2023 года.

Срок исполнения поручения - 1 апреля 2024 года.

В Якутске более 1,1 тыс. многоквартирных деревянных домов признаны аварийными, а доля аварийного жилья является одной из самых высоких в стране. На территории строящегося микрорайона "Спортивный" расположен 161 многоквартирный жилой дом, который подлежит расселению и сносу. Ранее сообщалось, что к 2032 году власти намерены полностью расселить и ликвидировать аварийный деревянный жилищный фонд.