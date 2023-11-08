Минюсты РФ и Ирана отметили недопустимость нарушения суверенитета через уголовное право

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и его иранский коллега Амин Хоссейн Рахими приняли участие в подписании меморандума о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности НКО

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерства юстиции России и Ирана обозначили недопустимость вмешательства в суверенные дела государств с использованием институтов уголовной юстиции и посягательства на суверенный иммунитет глав государств и должностных лиц. Об этом говорится в подписанном в среду в Тегеране совместном заявлении министерств юстиции двух стран, сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России.

"Особым событием [в ходе визита российской делегации в Тегеран] стало издание совместного заявления Минюста России и Минюста Ирана о развитии сотрудничества в сфере юстиции. В заявлении стороны зафиксировали четкие правовые позиции по острым вопросам нынешней повестки, таким как недопустимость вмешательства в суверенные дела с использованием национальных и многосторонних институтов уголовной юстиции, посягательства на суверенный иммунитет глав государств и иных должностных лиц и нарушение односторонними санкциями фундаментального права на доступ к правосудию", - сообщили в Минюсте России.

Кроме того, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и министр юстиции Ирана Амин Хоссейн Рахими приняли участие в подписании меморандума о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности НКО, а также программы сотрудничества на 2024-2025 годы.

Также в ходе визита российской делегации подписаны план реализации меморандума о взаимопонимании между ФССП России и Государственной организацией Тазирата, соглашение между Федеральной палатой адвокатов России и Центром адвокатов, государственных экспертов и советников по семейным вопросам судебной власти Ирана и соглашение о сотрудничестве между Всероссийским государственным университетом юстиции Минюста РФ и Университетом судебных наук и административных служб Ирана.