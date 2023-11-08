В РФ прорабатывают изменения в диспансеризацию для раннего выявления онкозаболеваний

Вице-премьер России Татьяна Голикова упомянула выплаты, которые были введены в 2020 году по стимулированию за выявление онкологических больных

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ вместе с Минздравом прорабатывает пересмотр некоторых элементов программы диспансеризации населения, чтобы на более ранних стадиях выявлять онкологические заболевания. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы заинтересованы в том, чтобы онкологическая настороженность была у всех докторов, которые работают с этими пациентами. Мы сейчас вместе с Минздравом в рамках новой программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2024 год думаем о том, как пересмотреть некоторые элементы программы диспансеризации, чтобы на более ранних стадиях выявлять онкологические заболевания", - сказала она.

Голикова упомянула выплаты, которые были введены в 2020 году по стимулированию за выявление онкологических больных. "Если мы некоторые исследования будем переносить на более ранний срок, более раннее выявление осуществлять, вот здесь мы подумаем, как можно модернизировать эти выплаты, применительно к тем докторам, которые эту работу проводят. Здесь я бы просила вашего поручения именно в контексте проработки", - обратилась она к Путину.