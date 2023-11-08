8 ноября, 18:01

Путин поручил не снижать темпы работы по борьбе с онкозаболеваниями в РФ

Президент России назвал текущие показатели эффективными

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал снижение уровня смертности от онкологических заболеваний лучшим показателем эффективности работы властей в этой сфере и поручил не снижать темпы.

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Подводя итоги совещания с правительством по теме онкологии, глава государства отметил, что распространенность злокачественных новообразований в стране выросла с 2 676 на 100 тыс. населения в 2019 году до 2 747 в 2022 году, но это связано с тем, что эти заболевания стали лучше выявлять.

"Смертность упала сразу от злокачественных образований, что является самым лучшим показателем. В целом работа идет, наши планы по этому направлению выполняются. Очень бы хотелось, чтобы мы не снижали темпы этой работы", - подчеркнул Путин.

Как ранее на совещании сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, смертность от новообразований с начала реализации в России федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" снизилась на 5,6%. В целом, по его словам, ситуация в онкологии кардинально изменилась в последние годы в плане доступности и эффективности лечения. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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