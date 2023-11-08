Путин поручил укомплектовать кадрами медучреждения Магаданской области и Чукотки

Доклад по исполнению поручения должны представить до 1 февраля 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству России, властям Магаданской области и Чукотского автономного округа обеспечить поэтапное укомплектование квалифицированными кадрами государственных и муниципальных медицинских учреждений регионов, следует из перечня поручений главы государства.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и Чукотского автономного округа с учетом ранее данных поручений обеспечить утверждение и реализацию планов-графиков поэтапного укомплектования квалифицированными кадрами государственных и муниципальных медицинских организаций этих субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 5 сентября 2023 года.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 февраля 2024 года. Ответственными за поручение назначены председатель правительства России Михаил Мишустин, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Глава государства поручил также представить до 1 марта 2024 года предложения по механизмам замещения вакантных должностей и оплаты труда в медицинских организациях Якутии, Чукотки и Магаданской области. Ответственными за поручение назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Совершенствование с учетом ранее данных поручений механизмов определения потребности государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа в квалифицированных медицинских кадрах, механизмов замещения вакантных должностей и оплаты труда в этих медицинских организациях", - говорится в документе.