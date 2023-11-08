Путин наградил депутата из Брянской области медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Владимир Реук удостоен награды за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий

БРЯНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил депутата из Брянской области Владимира Реука медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов.

"За вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий наградить медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени Реука Владимира Григорьевича, директора общества с ограниченной ответственностью "Нептун +", депутата Клинцовского городского Совета народных депутатов Брянской области", - говорится в документе.

Владимир Реук - ветеран боевых действий, депутат Клинцовского городского Совета народных депутатов седьмого созыва.