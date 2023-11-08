В России число онкологов увеличилось более чем на 13% с 2019 года

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что 16 тыс. единиц медицинского оборудования, включая "тяжелое", поставлено во все субъекты страны

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Число взрослых и детских онкологов увеличилось в России более чем на 13% с начала реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2019 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Количество онкологов, в том числе детских, увеличилось более чем на 13%. Ну и радиотерапевты приходят - в том числе и специалисты с подготовкой в технических вузах", - сказал он.

Мурашко добавил, что 16 тыс. единиц медицинского оборудования, включая "тяжелое", поставлено во все субъекты РФ.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" начал реализовываться в России в 2019 году с целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, внедрения современных методов диагностики и лечения в рутинную практику онкологической службы. Срок окончания проекта - 31 декабря 2024 года.