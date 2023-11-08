Путин удивился бездействию руководства Украины в борьбе с онкологией в ее прежних регионах

Президент России указал на необходимость создания системы помощи онкобольным на новых территориях

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость создания системы помощи онкобольным в новых регионах, удивившись бездействию киевских властей, когда эти территории входили в состав Украины.

"А что, когда там Украина хозяйничала, ничего не происходило и ничего не делали в этом плане - по борьбе с онкозаболеваниями?" - поинтересовался глава государства у министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на совещании с членами правительства. Руководитель ведомства признал, что "фактически в новых территориях как таковая инфраструктура для лечения онкологических заболеваний отсутствовала". Для примера он привел тот факт, что имеющееся оборудование было выпущено в 70-80-х годах прошлого века.

Мурашко доложил о том, какие шаги планируется предпринять, чтобы исправить ситуацию, заметив, что "систему нужно создавать если не с нуля, то близко к тому".

"Надо делать", - распорядился Путин.

Он также посоветовал министру не забывать про подготовку и переподготовку врачей и медперсонала.