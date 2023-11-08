Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке в 2024 году

Глава региона Владислав Кузнецов попросил федеральной поддержки, в частности, в приобретении глиссеров

МОСКВА. 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России и властям Чукотки обеспечить поставку в 2024 году судов для пассажирских и грузовых перевозок на полуострове.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Чукотского автономного округа принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман, с использованием действующих механизмов поддержки, в том числе льготного лизинга. Доклад - до 1 декабря 2023 года и до 1 декабря 2024 года", - говорится в тексте поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 5 сентября 2023 года.

Как отмечал на совещании губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, Анадырь расположен на противоположной от аэропорта стороне пролива, и в межсезонье, пока не встал лед, возникают проблемы с перевозкой людей в столицу региона. Вопрос имеет важное социальное значение, обеспечение безопасности перевозки пассажиров через Анадырский лиман требует финансовой поддержки по расширению и обновлению парка техники, отметил губернатор и попросил федеральной поддержки в приобретении глиссеров, в том числе по льготному лизингу.