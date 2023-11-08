Путин поручил построить корпус Высшей школы музыки Якутии до 31 декабря 2026 года

Ответственными за исполнение задачи назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и главу региона Айсена Николаева

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию нового корпуса Высшей школы музыки Якутии до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) обеспечить до 31 декабря 2026 г. завершение строительства и ввод в эксплуатацию учебного корпуса Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия)", - говорится в документе. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 5 сентября 2023 года.

Первый доклад должен быть представлен до 15 ноября, далее - ежегодно. Ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава региона Айсен Николаев.

Ранее глава республики сообщал, что проект войдет в мастер-план Якутска.

Высшая музыкальная школа основана в 1992 году.