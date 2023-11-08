8 ноября, 18:51

Мурашко: профилактические осмотры прошли более 1,3 млн взрослых жителей новых регионов

По словам министра здравоохранения РФ, на поддержку онкологической службы в этих регионах в 2023 году выделили 622 млн рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Профилактические осмотры для выявления заболеваний прошли более 1,3 млн взрослых жителей новых территорий РФ. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По вашему поручению проводим профилактические осмотры - в рамках вашего поручения сегодня уже 1 млн 375 тыс. жителей новых субъектов, взрослого населения, прошли осмотры для выявления заболеваний на ранней стадии и корректировки схем терапии у хронических пациентов", - сказал Мурашко, обращаясь к Путину.

Он также отметил, что на поддержку онкологической службы в новых регионах в 2023 году выделили 622 млн рублей. В 2024 году запланирована поставка оборудования на сумму 450 млн рублей, добавил министр. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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