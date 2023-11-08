Путин рекомендовал властям Магаданской области заняться развитием городской среды

По словам главы региона Сергея Носова, регион продолжает сталкиваться с проблемой оттока населения, чтобы область не превратилась в вахту, необходимо заниматься благоустройством территорий

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал главе Магаданской области Сергею Носову провести комплекс мероприятий, направленных на создание комфортной городской среды в Магадане и области. Соответствующее предложение опубликовали в списке поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, которое состоялось 5 сентября.

"Рекомендовать органам исполнительной власти Магаданской области обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния территорий, в том числе территорий общего пользования, и создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях, при необходимости предусмотрев внесение изменений в правила благоустройства таких территорий и усилив ответственность за их нарушение", - говорится в документе. Доклад по этой теме президент будет ожидать до 1 июня 2024 года.

На совещании 5 сентября Носов отмечал, что регион продолжает сталкиваться с проблемой оттока населения, несмотря на хорошую экологию и близость моря. Магаданцы, объяснял глава региона, испытывают "синдром отложенной жизни", а чтобы область не превратилась в вахту, нужно обновить жилищный фонд и соцобъекты, отремонтировать дороги и обустроить городские пространства, сделать их красивыми и комфортными. В пример Носов привел такой объект как парк "Маяк", который был создан на месте заброшенного пустыря Нагаевской бухты. Мастер-план Магадана предусматривает продолжение работ по благоустройству этой территории.