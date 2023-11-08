Муфтий Самарской области удостоен госнаграды за укрепление дружбы между народами

Президент России Владимир Путин наградил Талипа Яруллина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Руководитель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип Яруллин удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, укрепление дружбы между народами наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Яруллина Талипа Вагизовича - председателя (муфтия) Централизованной религиозной организации "Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России", - отмечается в документе.

Из других известных деятелей регионов Приволжского федерального округа медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены, в частности, первый заместитель и заместитель руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев и Искандер Ахметвалеев. Заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников удостоен аналогичной награды за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий, президент некоммерческой организации "Волейбольный клуб "Зенит" из Татарстана Рафкат Кантюков - за вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

В числе удостоенных медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - вице-президент Всероссийской федерации самбо Евгений Селиванов из Чувашии. Несколько врачей из регионов Поволжья награждены медалью Луки Крымского. Кроме того, двум жительницам Башкирии - Гульназ Курманаевой и Раузе Сафиной - присвоено звание "Мать-героиня". Они удостоены награды за "большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей".