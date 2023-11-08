Кадыров поручил мэру Грозного перевести в собственность города бесхозные участки

По мнению главы Чечни, наличие в черте столицы бесхозных или заброшенных земель недопустимо

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил мэру Грозного перевести в собственность города бесхозные земельные участки. Об этом сообщил Кадыров в своем Telegram-канале по итогам инспекционной поездки по Грозному.

"По итогам инспекции поручил Хас-Магомеду Кадырову (мэр города) перевести в собственность Грозного бесхозные и непрезентабельные земельные участки и найти им более рациональное применение. Убежден, что при должном уходе эти места могут стать вполне привлекательными для инвесторов. Кроме того, отметил необходимость принятия дополнительных мер по санитарной очистке территории Грозного, для этого надо задействовать все имеющиеся ресурсы", - написал Кадыров.

Он отметил, что столица Чечни с каждым годом преображается "благодаря принимаемым мерам по развитию качественной и комфортной городской среды, инвестиционным вложениям и по-настоящему грандиозным проектам, реализация которых требует больших усилий". "Но одних наших усилий и достижений недостаточно, если не ценить и не беречь все сделанное. И здесь особая роль отводится жителям города. Я на протяжении многих лет говорю, что недопустимо наличие в черте столицы бесхозных или заброшенных земель", - подчеркнул Кадыров.