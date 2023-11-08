Итоги конкурса "СМИротворец" объявят в конце ноября

В состав жюри вошел руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Итоги всероссийского конкурса "СМИротворец", который проходит в 15-й раз, объявят в Москве в конце ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

"Прием работ на конкурс закончен, экспертный совет представил на суд жюри шорт-листы в каждой номинации, а награждение победителей федерального конкурса состоится в Москве в конце ноября. Традиционно в работе жюри принимает участие руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. Подробнее о конкурсе - на странице concours.nazaccent.ru", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики, в 2023 году - в рамках госпрограммы России "Реализация государственной национальной политики".

"Конкурс "СМИротворец-2023" проводится в номинациях "Телевидение", "Печать", "Интернет", "Этнозвук" (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), "Детские и молодежные СМИ", "Наставники и традиции" (в этой номинации участвуют материалы, посвященные работе педагогов и наставников, сохраняющих и передающих языковые и этнокультурные традиции народов России). В специальной номинации "Поколение мультимедиа" рассматриваются работы студентов профильных факультетов вузов. Авторы, размещающие свои материалы в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, состязаются в специальной номинации "Блоги", - уточнили в департаменте.

Всего с 2008 года через "СМИротворец" прошли более 120 тыс. журналистских работ. Лауреатами стали более 500 газет, журналов, телерадиокомпаний и интернет-медиа всех регионов страны. Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных (в том числе этнических) СМИ, а в последние годы в нем активно участвуют и блогеры.

"За годы проведения конкурса мы воочию убедились, что медиасообщество умеет отвечать на вызовы времени, участвуя в формировании информационного пространства. В сфере межнациональных отношений много сложных и спорных вопросов. К чести российских журналистов, они относятся к освещению этой темы очень заинтересованно, профессионально и деликатно. На наших глазах выросло целое поколение журналистов, глубоко погруженных в тему. И это не в последнюю очередь заслуга нашего конкурса, который объединяет единомышленников. В юбилейный для "СМИротворца" год мы надеемся прочесть, увидеть и услышать еще больше ярких и качественных статей, теле- и радиопередач, подкастов, материалов в других жанрах. Уверена: как всегда, нас ждет открытие новых талантов в медиасреде", - резюмировала руководитель оргкомитета "СМИротворца", президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.