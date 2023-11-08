Кабмин увеличил число госквот на психотропные вещества для производства лекарств

Минздрав ожидает, что это даст возможность и дальше развивать отечественное фармпроизводство

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило государственные квоты на несколько наркотических и психотропных веществ, которые используются в производстве лекарств. Ожидается, что это даст возможность и дальше развивать отечественное фармпроизводство, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"Правительством РФ принято решение об увеличении государственных квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил, из которых изготавливают лекарственные препараты, востребованные в настоящее время населением. Принятие указанного документа даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, а именно увеличения объема производства указанных выше препаратов и, как следствие, увеличения доли российских лекарственных препаратов на рынке в целом и увеличения российского экспортного потенциала", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, опубликованному ранее на официальном интернет-портале правовой информации, изменения вносятся в государственные квоты на несколько наркотических средств и психотропных веществ, в пределах которых осуществляются их производство, хранение, ввоз (вывоз). В России фармсубстанции и препараты, содержащие в том числе наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие и ядовитые вещества, подлежат предметно-количественному учету.