Ватикан разрешил участвовать в церковных таинствах представителям сексменьшинств

Они также смогут быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви

ВАТИКАН, 8 ноября. /ТАСС/. Представители сексуальных меньшинств, как и любые верующие, смогут принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви. Об этом говорится в разъяснении Дикастерии по доктрине веры, пишет агентство ANSA.

Папа Римский Франциск неоднократно говорил, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех". При этом ранее Дикастерия поясняла, что церковь не может признавать однополые браки и заключать их, потому что догма определяет брачный союз только между мужчиной и женщиной, и признание иного могло бы противоречить религиозным правилам.

В документе, который был принят по итогам голосования участников недавно завершившейся генеральной ассамблеи синода, формулировки в отношении представителей сексуальных меньшинств, а также возможности женщин становится дьяконами, приняты не были.

Несколько лет назад Франциск разрешил причащать разведенных.