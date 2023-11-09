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Проход в метро по биометрии планируется начать внедрять в 2024 году в шести городах

Михаил Синицын/ ТАСС
© Михаил Синицын/ ТАСС

Речь идет о Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Технологии биометрии для входа в метрополитен в 2024 году планируется начать внедрять шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.

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"Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск", - сказал Поволоцкий в кулуарах форума Finopolis.

Дорожные карты, разработанные для запуска сервиса, отметил он, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее месяцы ЦБТ планирует утвердить планы действий с остальными регионами. Также, по словам Поволоцкого, в этом году планируется завершить интеграцию Единой биометрической системы со столичным метрополитеном.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT- и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. 

Теги:
Россия
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