В Ростове-на-Дону на конференции обсудят экопроблемы новых регионов

Как сообщили организаторы, в мероприятии примут участие более 200 спикеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Более 200 ученых и экспертов обсудят последствия разрушения Каховской ГЭС и повышение уровня солености Азовского моря на первой Всероссийской "Докучаевской конференции". Она открывается 9 ноября в Ростове-на-Дону и будет продолжаться на протяжении двух дней, сообщили ТАСС в оргкомитете конференции.

"Участники Всероссийской "Докучаевской конференции" обсудят экологические проблемы Донбасса и Новороссии. В ней участвуют более 200 спикеров - ученые РАН, представители профильных федеральных и региональных ведомств, эксперты-экологи, волонтеры. В течение двух дней они будут искать возможные пути решения экологических проблем, которые накопились в новых российских субъектах за последние 30 лет. За этот период практически не проводились мероприятия по поддержке уникальной экосистемы регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ученые наблюдают процессы деградации экосистем на территории новых регионов. В первую очередь это связано с опустыниванием, к которому привела массовая вырубка лесов на подконтрольной Украине территории. Из-за разрушения Каховской ГЭС и падения уровня воды национальным паркам был нанесен значительный урон, в прежнем объеме воду перестал получать Северо-Крымский канал, обеспечивающий водоснабжение новых регионов.

На обсуждение также вынесены вопросы повышения уровня солености Азовского моря, которое происходит из-за разрушения украинской стороной пресноводных каналов, организации системы обращения с отходами. Кроме того, в ходе конференции новые субъекты войдут в число участников всероссийских экологических акций, таких как "Сад памяти", "Сохраним лес" и "Вода России".

"Докучаевская конференция" состоится благодаря программе направления в ЛНР и ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий на 2023-2025 годы. В программе предусмотрено 50 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение.