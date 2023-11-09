На форуме в Санкт-Петербурге дизайнеры стран СНГ покажут свои коллекции

Деловая программа мероприятия будет включать 20 круглых столов и пленарное заседание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Дизайнеры и специалисты сферы легкой промышленности стран СНГ примут участие в форуме "Содружество моды", который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 ноября. Как сообщила пресс-служба Межпарламентской ассамблеи СНГ, в программе форума запланированы круглые столы, пленарное заседание и модные показы.

"В штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ - Таврическом дворце в Санкт-Петербурге - будет проходить международный форум легкой промышленности и модной индустрии "Содружество моды". Частью программы станут модные дефиле с участием известных дизайнеров стран Содружества. Деловая программа форума будет включать 20 круглых столов и пленарное заседание по ключевым трекам индустрии: экономика, производство, дизайн, кадры, культурные традиции", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятие организовано Межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке Министерства культуры России и Министерства промышленности и торговли РФ, а также Евразийского женского форума.

На форуме планируется обсудить, как трансформируется отрасль в условиях глобальных изменений, каким образом производители и ретейлеры преодолевают логистические трудности и решают проблемы сбыта, каковы перспективы взаимодействия государств СНГ в отраслях легкой промышленности, какие стратегии и методы позволяют брендам достичь международного признания. Также будут затронуты вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере моды и кадрового обеспечения легкой промышленности.

На форуме запланированы модные шоу дизайнеров Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Коллекции представят Елена Погирницкая из Белоруссии, Кайролла Абишев из Казахстана, Айсалкын Исмаилова из Киргизии, Лилия Киселенкео из России, Вайс Асоев и Лайло Хабиби из Таджикистана, Сельби Султанова из Туркменистана, Дилрабо Мамарахимова, Ирина Шарипова и Шойиста Бабамирзаева из Узбекистана. Также в Таврическом дворце состоится модное дефиле, на котором представят российские коллекции JM Studio, Free Age и Стас Лопаткин (Санкт-Петербург), JS Sense (Нижний Новгород), Annpolyakova, (Красноярск), пул дизайнеров из Дагестана и Башкирии.