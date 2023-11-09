В ОНФ заявили о необходимости создания в России отрасли питания для онкобольных

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что проходящие амбулаторное лечение онкобольные вынуждены покупать аналоги специализированного питания из-за его острой нехватки в стране

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Онкобольные в России, проходящие амбулаторное лечение, вынуждены покупать аналоги специализированного питания из-за его острой нехватки в стране. Без создания полноценной отечественной отрасли эту проблему не решить, такое мнение выразил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

На совещании Кузнецов представил президенту РФ доклад о проблемах с оказанием медицинской помощи онкобольным. Одной из них является доступность специализированного питания для пациентов на химиолучевой терапии. "При прохождении лечения в стационаре пациенты обеспечены всем необходимым. Проблема возникает у тех, кто лечится амбулаторно, российского специализированного питания остро не хватает, а из-за дороговизны зарубежного пациенты вынуждены покупать аналоги - смеси для спортсменов, которые по качествам не соответствуют специальным медицинским. Мы знаем, что по отдельным направлениям правительство уже ведет работу, но решить проблему доступности специализированного питания без создания полноценной отечественной отрасли нам кажется невозможным", - сказал он.

Также глава исполкома президентского движения рассказал о проблемах с выплатами врачам, которые обнаружили у пациентов онкозаболевание. Такая выплата должна составлять 1 тыс. рублей. "В реальности выплата разбивается на трех врачей, за факт выявления - 500 рублей, за направление к онкологу - 250 рублей, аналогичная сумма за постановку на диспансерный учет. При этом главврачи говорят нам, что требования к оформлению документов и отчетов такие, что проще отказаться от этой выплаты, и это подтверждается цифрами. По данным Счетной палаты, из 6 млн рублей, предусмотренных на эти цели, <...> потрачено только 2 млн, в 35 субъектах на эти цели не потратили ни рубля, при том что в 2022 году онкологический диагноз был поставлен сотням тысяч человек. Этот процесс требует как минимум автоматизации и прозрачности для медработников", - сказал Кузнецов.

Также Кузнецов доложил Путину о ходе мониторинга по строительству и оснащению онкоучреждений. "В целом у нас люди продолжают отмечать сохраняющийся дефицит оборудования, также продолжают поступать жалобы об очередях на обследование. Несмотря на первоначальное отставание, у нас Ярославская и Томская области в этом году вышли в зеленую зону и готовят объекты к сдаче, а наибольшее беспокойство продолжает вызывать Хабаровский край. Речь идет о строительстве онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре, должны были сдать до 2021 года, теперь срок сдачи - в 2024-м. Также не хватает оборудования в онкологическом центре в Хабаровске", - рассказал он.