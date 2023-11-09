Почти на всей территории России в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода

В частности, в Краснодаре и Адыгее прогнозируют до плюс 15-20 градусов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ближайшие пять дней будут теплыми на 80-85% территории России. Исключением станут только шесть регионов Дальнего Востока, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До понедельника включительно на 80-85% территории страны ожидается теплая погода с температурой выше нормы, существенно выше нормы. Единственный регион, где будет холодно, - это Дальний Восток. В Магаданской области, Якутии, Хабаровском крае температура прогнозируется на 2-4 градуса ниже нормы. Холод ожидает также Забайкалье, Бурятию и Амурскую область - там температура будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы. В Якутии морозы ожидаются до 32-34 градусов, например, а в Забайкалье - до 17-22 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, теплее всего относительно климатической нормы в ближайшие дни будет в Красноярском крае - в Таймырском, Долгано-Ненецком и Туруханском районах температура ожидается на 12-14 градусов выше нормы. "Это значит, что ночью будет всего лишь минус 15 градусов, а должны быть 25-28-градусные морозы", - сказал он.

Особенно теплая погода также ожидается на юге России - до 6-8 градусов выше нормы. "В Краснодаре, Адыгее температура днем прогнозируется до 15-20 градусов. На Черноморском побережье будет еще теплее - до плюс 18-22 градусов днем", - рассказал метеоролог.