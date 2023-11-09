В РФ изучают возможность использования отпечатка ладони и сетчатки глаза для идентификации

Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщил, что ЦБТ также изучает возможность идентификации по походке и почерку

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Центр биометрических технологий (ЦБТ) и эксперты изучают возможность использования для идентификации пользователей рисунок вен ладоней и сетчатки глаза. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.

В настоящее время, по его словам, Центр биометрических технологий проводит масштабное исследование, привлекая консультантов и проводя собеседования с участниками рынка. "Для нас определенный интерес представляют отпечатки пальцев как самый распространенный вид, но проблематичный с точки зрения массового использования. В качестве перспективных мы в том числе рассматриваем рисунок вен ладони, которые могут использоваться в услугах бесконтактно, а также сетчатку глаза", - сказал Поволоцкий.

Кроме того, как сообщил Поволоцкий, ЦБТ изучает возможность идентификации по походке человека, а также насколько походка может персонифицировать человека, кроме того, изучается возможность идентификации по почерку. "Что мы однозначно не рассматриваем, это все, что связано с различными видами геномной информации", - добавил он.

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, со следующего года начнет действовать рабочая группа при участии вендоров, разработчиков технологий биометрии, которая сформирует предложения в дорожную карту по внедрению новых биометрических модальностей.

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