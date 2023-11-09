На Камчатке в 2025 году планируют построить новую школу на 500 мест

Как сообщили в региональном Минстрое, учебное заведение появится в Елизове

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Школу на 500 ученических мест построят в Елизове на Камчатке в 2025 году. Новое учебное заведение позволит решить проблему переполненности классов, сообщили ТАСС в краевом Минстрое.

"В новой школе будут обучаться порядка 500 учеников, строительство учебного заведения начнется в ближайшее время и по планам будет закончено в 2025 году. В нем смогут учиться не только дети из города Елизово, но и близлежащих поселков, что позволит решить проблему переполненности ученических классов", - сообщили в профильном министерстве.

Уточняется, что в настоящий момент ведется поиск подрядной организации, которая приступит к строительству школы.

Елизовский муниципальный район - самый крупный район региона. В нем проживают порядка 60 тыс. человек.