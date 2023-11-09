На Чукотке завершили подготовку жилищного фонда к зиме

Ремонтные работы на объектах большой энергетики были полностью выполнены, отметил глава региона Владислав Кузнецов

ТАСС, 9 ноября. Готовность жилищного фонда на Чукотке к предстоящей зиме, которая из-за климатических особенностей длится в регионе до мая, составляет 100%, топливо в регион завезено в полном объеме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"На сегодня объекты ЖКХ Чукотки готовы к сезону на 98%, а жилищный фонд - на 100%. Ремонтные работы на объектах большой энергетики также полностью выполнены. Топливно-энергетические ресурсы в округ поставлены в полном объеме. На зиму запасов хватит всем", - написал губернатор.

Ранее в региональном департаменте промышленной политики ТАСС сообщали, что всего в рамках северного завоза на территорию округа доставлено более 325 тыс. тонн угля, почти 130 тыс. тонн дизельного топлива, 6 тыс. тонн бензина и почти 24 тыс. тонн авиационного топлива ТС-1. Этого объема топлива достаточно для успешного функционирования предприятий и организаций округа до начала следующего периода навигации.

Вся территория Чукотского АО расположена в арктической зоне, что определяет климатические особенности в регионе. В некоторых населенных пунктах отопительный сезон продолжается круглый год.