В России предложили ужесточить правила ношения ножей

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов отметил, что по данным глобального исследования убийств, проведенного Управлением ООН по наркотикам и преступности, в РФ в 2019 году совершили более 6,3 тыс. убийств с применение ножей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов направил письмо на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой предоставить статистику совершения преступлений с использованием ножей за пять лет с целью дальнейшего законодательного ужесточения ношения холодного оружия. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Поводом для направления письма стали регулярные обращения граждан во фракцию ЛДПР, в которых сообщается, что "участились грубые нарушения общественного порядка, выражающееся в явном неуважение к обществу с применением ножей".

"Прошу вас предоставить статистику совершения преступлений с использованием ножей за последние пять лет для дальнейшей законодательной проработки в части ужесточения ношения конструктивно сходных с холодным оружием изделий", - отметил Леонов.

В беседе с ТАСС парламентарий добавил, что "ЛДПР намерена разработать законопроект на эту тему, предложить серьезные изменения в нормативно-правовую базу и ужесточить уголовную статью о ношении холодного оружия".

Леонов в письме напомнил, что сейчас для признания ножа холодным оружием он должен соответствовать сразу пяти конкретным требованиям, а несоответствие хотя бы одному из них выводит нож из-под этого понятия. Он также отметил, что правоохранители иногда не реагируют на поступающие жалобы о людях, вооруженных ножами и носящих их на виду, поскольку зачастую на деле выясняется, что речь шла не о холодном оружии, а о бытовых ножах.

По данным глобального исследования убийств, проведенного Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в России в 2019 году было совершено более 6,3 тыс. убийств с применение ножей, добавил депутат.