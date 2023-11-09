9 ноября, 00:13

Синоптики прогнозируют сильные дожди в Москве с 12 ноября

В ближайшие дни в столице ожидается до плюс 5-7 градусов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ближайшие дни будут достаточно теплыми в Москве - преимущественно плюс 5-7 градусов днем. Однако в воскресенье придут сильные дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметные дожди начнутся в воскресенье. В этот день к Москве подойдет глубокий циклон. В понедельник они продолжатся, осадков выпадет много", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в ближайшие три дня дождей не ожидается, а "о снеге можно забыть на ближайшие пять-семь дней напрочь".

Температурный фон будет мало меняться в течение этой недели. В четверг, пятницу и субботу днем прогнозируется плюс 5-7 градусов, а в воскресенье - плюс 3-8 градусов. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация