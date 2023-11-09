В Хабаровском крае спасли тигренка со сломанной лапой

Животное отправят в центр реабилитации, сообщил директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Спасенный в Хабаровском крае тигренок, у которого сломана лапа, не сможет вернуться в дикую природу в ближайшее время и будет направлен в центр реабилитации животных. Об этом ТАСС рассказал директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Человек может соблюдать покой, и то не всегда, а у дикого животного это невозможно, так как он не понимает, что у него что-то с лапой. Сейчас части кости жестко закреплены, а чтобы он много не передвигался, его поместили в стесненные условия - в место, где нет посторонних шумов и других факторов стресса. Если выживет, то в любом случае попадет в центр реабилитации диких животных", - рассказал Арамилев.

Хромающего тигренка обнаружили на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре водители. Осмотр показал, что угрожающих жизни травм у него нет, но есть косой перелом плечевой кости передней левой лапы. Животное прооперировали, поставили пластину.

Арамилев пояснил, что специалисты попробуют разыскать мать тигренка, но только для того, чтобы понять в целом ее судьбу.

На юге Дальнего Востока действуют два центра реабилитации диких животных, которые уже успешно работают с изъятыми из природы крупными хищниками. В течение некоторого времени специалисты оказывают зверю помощь, проверяют охотничьи навыки и, если нет противопоказаний, выпускают его в дикую природу. Поскольку этот тигренок еще маленький, если он оправится от травм, ему придется научиться охотиться самостоятельно в условиях большого вольера на участке тайги. Так весной 2023 года удалось вернуть в природу спасенного за год до этого котенка дальневосточного леопарда.

Центр "Амурский тигр" создан Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Свою деятельность ведет без бюджетного финансирования при спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Центр оказывает помощь организациям, охраняющим амурского тигра.