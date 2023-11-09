Жителям Камчатки будут начислять баллы за высокий уровень финансовой грамотности

Как сообщили в краевом правительстве, получить бонусы можно на платформе "Камбалл"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Баллы социальной активности, которые можно обменять на посещение спортивных и творческих мероприятий, скидки у партнеров, билеты в театры и музеи могут получить жители Камчатки с высоким уровнем финансовой грамотности. Новая активность стала доступна пользователям платформы "Камбалл", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Баллы камчатцы могут получить, поучаствовав во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Участники смогут не только проверить уровень своих знаний, но и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников", - говорится в сообщении.

"Камбалл" - камчатская цифровая платформа, где можно зарабатывать баллы и обменивать их на приятные бонусы. Система "Камбалл" создана для того, чтобы поощрить полезные начинания всех сознательных жителей Камчатки и сделать край лучше. Обменять баллы можно на бесплатное посещение мероприятий, спортивных секций, отдых в гостевых домах и другое.