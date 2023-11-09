Гости выставки-форума "Россия" смогут выиграть поездку в Бурятию

Для этого до 13 ноября необходимо пройти специальный квест

УЛАН-УДЭ, 9 ноября. /ТАСС/. Розыгрыш трех сертификатов на поездку в Бурятию проведут среди посетителей Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Будут разыграны три сертификата. Для того, чтобы поучаствовать, надо прийти на стенд Бурятии, отсканировать специальный QR-код и принять участие в квесте под названием "Один день в Бурятии". Пройти квест и попасть на розыгрыш необходимо до 13 ноября. Победителей определят при помощи случайной генерации чисел 14 ноября в павильоне №75 у стенда Республики Бурятия", - сообщили в пресс-службе, добавив, что участниками розыгрыша могут стать посетители выставки, достигшие 18 лет.

Павильон Бурятии на международной выставке-форуме "Россия" представляет собой юрту, в ней можно увидеть озеро Байкал, украшения из нефрита, то, как жители региона строят современные вертолеты и готовятся к реновации Улан-Удэ.

Слоган экспозиции - "Байкал - Бурятия. Традиции с будущим". На стенде республики установлены буддийские молитвенные барабаны хурдэ, исполняющие желания, если их покрутить, а также красочные бурятские сундуки с национальной одеждой. 15 ноября состоится День Бурятии, пройдет презентация региона, мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни, концерт и церемония бракосочетания с бурятским обрядом "Праздник одеяла". Зимой в павильоне Бурятии можно будет приобщиться к культуре, традициям жителей республики и отметить Сагаалган - буддийский Новый год, он наступит 10 февраля и будет праздноваться целый месяц.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В выставке участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".