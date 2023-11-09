На Камчатке из-за циклона ожидают ветер до 30 м/с

Как сообщили в региональном МЧС, в Соболевском, Усть-Большерецком, Елизовском и Мильковском муниципальных районах прогнозируют сильный мокрый снег, гололедицу на дорогах и метель

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Охотоморский циклон подойдет к берегам Камчатки, в крае прогнозируются метель и ветер до 30 м/с, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. Так, по данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 10 ноября местами в Соболевском, Усть-Большерецком, Елизовском и Мильковском муниципальных районах прогнозируется сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. Скорость ветра в прибрежных районах может достигать 25-30 м/с. Ночью 11 ноября явления сохранятся в указанных районах, также там ожидается метель. В горных и предгорных районах прогнозируется налипание мокрого снега. Явления сохранятся до конца суток 11 ноября", - говорится в сообщении.