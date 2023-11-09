На севере Сахалина 10 ноября ожидается метель

Скорость ветра будет составлять до 15-20 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Циклон в пятницу принесет на север Сахалина снег и штормовой ветер, сообщили ТАСС в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Метель с ветром в Охинском и Ногликском районах (север Сахалина - прим. ТАСС) - 10 ноября ", - рассказали в управлении.

В пятницу на севере острова ожидается от 3 до 6 мм снега, местами - от 7 до 19 мм. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На востоке прогнозируется налипание мокрого снега.

Сейчас на Сахалине установилась спокойная погода, местами идут дожди. Температура воздуха на юге острова - плюс 9 градусов, на севере - минус 3 градуса. На данный момент снежного покрова в регионе нет, в северной части Сахалина в последние дни временами шел мокрый снег.