Вьетнамский министр предложил провести совместные с МЧС РФ учения по пожарной безопасности

То Лам отметил, то вьетнамская сторона предлагает сосредоточить внимание на обмене делегациями всех уровней

ХАНОЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр общественной безопасности Вьетнама То Лам предложил провести совместные учения с МЧС России по пожарной безопасности.

"Предлагаю провести совместные учения Вьетнама и России", - сказал он в ходе встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым.

Также Лам добавил, что вьетнамская сторона предлагает сосредоточить внимание на обмене делегациями всех уровней и сделать эту работу более интенсивной. "Нам очень интересен ваш национальный центр управления в кризисных ситуациях и мы с удовольствием посетим его", - отметил министр общественной безопасности Вьетнама.

Кроме того, он предложил создать исследовательскую группу по вопросам нормативной документации в области пожарной безопасности.

Куренков 9-10 ноября находится во Вьетнаме с рабочей поездкой.