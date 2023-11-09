9 ноября, 04:09

На Сахалине вылетели все ранее задержанные самолеты

Причиной задержки рейсов стала непогода

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Все самолеты, задержанные ранее в Сахалинском международном аэропорту из-за непогоды в пунктах назначения, вылетели. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

"Все рейсы вылетели, погода восстановилась", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за метели в Хабаровском крае, а также дождя и ветра на Курилах и в северной части Сахалина с 6 ноября были задержаны рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (Курилы, Сахалинская область), с 7 ноября и 8 ноября - между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским (север Сахалина), Хабаровском, Советской Гаванью (Хабаровский край). 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация