На Сахалине вылетели все ранее задержанные самолеты

Причиной задержки рейсов стала непогода

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Все самолеты, задержанные ранее в Сахалинском международном аэропорту из-за непогоды в пунктах назначения, вылетели. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

"Все рейсы вылетели, погода восстановилась", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за метели в Хабаровском крае, а также дождя и ветра на Курилах и в северной части Сахалина с 6 ноября были задержаны рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (Курилы, Сахалинская область), с 7 ноября и 8 ноября - между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским (север Сахалина), Хабаровском, Советской Гаванью (Хабаровский край).