На Сахалине пройдет первый форум сельских учителей

В мероприятии примут участие более 340 педагогов региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Первый в Сахалинской области форум сельских учителей открылся в детской школе искусств города Анивы (юг острова). В двухдневном мероприятии принимают участие более 340 педагогов со всего региона, сообщили в пресс-службе правительства Сахалина.

"Более 340 участников собрал первый форум сельских учителей на Сахалине. <...> В рамках мероприятия они обсуждают возможности и перспективы развития образования в малых городах и селах, а также поддержку со стороны островных властей", - рассказали в правительстве региона.

По информации властей, работа на форуме ведется по нескольким тематическим площадкам. Педагоги обсуждают результаты программы "Земский учитель", реализацию проекта "Школа Минпросвещения", эффективность "Точек роста" и профориентацию детей. Одна из ключевых тем - развитие специализированных аграрных классов, где ребята могли бы углубленно изучать профессии сельскохозяйственной отрасли. На форуме работают выставки индустриальных партнеров, благодаря которым педагоги могут знакомиться с деятельностью аграрных предприятий области.

Помимо этого, на форуме состоялась торжественная церемония награждения работников островного образования благодарственными письмами губернатора Сахалинской области, почетными грамотами Минпросвещения РФ и регионального министерства. Также трем учителям было присвоено звание "Почетный работник сферы образования РФ".