Двухпутные тоннели БКЛ метро Москвы попали в Книгу рекордов России как самые протяженные

На Большой кольцевой линии расположена 31 станция

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро отметили в Книге рекордов России как самые протяженные. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"За этим достижением стоит труд многих проектировщиков, строителей и других специалистов. Они проложили больше 11,5 км двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоемы. Самые длинные подводные перегоны - между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники", - говорится в сообщении.

Мэр также добавил, что создание БКЛ в целом заняло 10 лет, что является крайне малым сроком для объекта таких масштабов и сложности.

БКЛ строили и запускали постепенно. Первыми открыли пять станций - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Завершающим этапом стало открытие станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская". 1 марта 2023 года было запущено пассажирское движение по всей Большой кольцевой линии.

Протяженность БКЛ составляет 70 км, на ней расположена 31 станция. С большого кольца можно сделать 20 пересадок на другие линии подземки, а также пересесть на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. БКЛ соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от первого кольца. На схеме метро линия значится под номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет.