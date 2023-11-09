В Казахстане зафиксировали рост заболеваемости корью

В связи с этим в стране проводится дополнительная массовая иммунизация, сообщила глава Минздрава республики Ажар Гиният

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 13 тыс. человек в Казахстане с начала года заболели корью, власти республики призывают сограждан принять участие в дополнительной иммунизации в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом говорится в распространенном обращении главы Минздрава Казахстана Ажар Гиният.

"В текущем году корью заразились более 13 тыс. человек. 83% из них - дети, в основном в возрасте до пяти лет. 70% из них не получили прививки <...>. На фоне роста распространения инфекции принято решение провести в Казахстане дополнительную массовую иммунизацию", - указала Гиният.

Национальный центр общественного здравоохранения Казахстана 24 октября сообщал о 10 тыс. зарегистрированных в республике случаях заболевания корью.

Наибольшее число случаев отмечено на юге республики - в Алма-Атинской и Жамбылской областях. В Минздраве рост заболеваемости корью связывают с тем, что большая часть детей пропустили плановые вакцинации.