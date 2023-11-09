Актеры Голливуда прекращают забастовку в связи с достижением соглашения на $1 млрд

Забастовка официально приостанавливается с 00:01 9 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) сообщила в среду о достижении предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP), что дает ее членам возможность прекратить забастовку.

"Мы с радостью и гордостью сообщаем, что сегодня наш переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). С 00:01 (08:01 мск) 9 ноября наша забастовка официально приостанавливается, закрываются все места для проведения пикетов", - следует из заявления, опубликованного на странице SAG-AFTRA в соцсети X (ранее Twitter).

"В рамках договоренности на сумму более $1 млрд мы заключили сделку экстраординарного масштаба", - указывается в сообщении. Соглашение предусматривает повышение минимальных выплат, меры защиты членов федерации от "угроз искусственного интеллекта", и впервые включает "бонус за участие в потоковом вещании".

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино, представляющей интересы примерно 160 тыс. человек, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требовали увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта в кино.