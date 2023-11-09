На Курском и Рижском направлениях МЦД-2 временно изменится график движения поездов

Изменения в расписании запланировали с 10 по 12 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Расписание поездов изменится в ночь с пятницы на субботы и с субботы на воскресенье на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), сообщается на сайте мэра Москвы.

"В период с 22:00 до 06:00 поезда, курсирующие от Нахабина до Подольска и обратно, отменят. Будут ходить составы из дальнего пригорода. Интервалы движения на всем МЦД-2 увеличат до 1 часа, на Курском и Рижском направлениях - до 40 минут. Время отправления последних поездов скорректируют. На Курском направлении часть поездов проследуют от и до станций Царицыно и Люблино, а у некоторых электричек отменят часть остановок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время перерывов будут переустраивать контактную сеть на участке Щербинка - Подольск, для чего путь из Москвы на этом отрезке пути будет закрыт. Работы пройдут в ночные часы во время низкого пассажиропотока.

"Расписание движения пригородных и городских поездов можно узнать в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее", - отмечается в сообщении.