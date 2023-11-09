Сбербанк и Якутия договорились о сотрудничестве в проектах ИИ в сфере медицины

Как отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф, компания также заинтересована в благоустройстве Якутска

ЯКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии и Сбербанк договорились сотрудничать в работе над проектами в сферах медицины и образования, связанными с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф после открытия первого на Дальнем Востоке кампуса "Школы-21" в Якутске.

"Мы договорились о том, что будем активно реализовывать здесь [в Якутии] проекты искусственного интеллекта как в креативных индустриях, так и в других отраслях, в частности в медицине и образовании <…>. Зачастую не хватает врачей, не хватает квалификации у врачей. А здесь искусственный интеллект будет очень большим помощником. У главы республики [Айсена Николаева] очень большой интерес к этому. Мы, конечно, с удовольствием будем сотрудничать", - сказал Греф.

Он отметил, что также есть заинтересованность в сотрудничестве по благоустройству Якутска.

"Мы будем дальше делать все, чтобы взаимодействие Республики Саха (Якутия) и всей экосистемы Сбера и дальше развивалось", - сообщил Николаев.