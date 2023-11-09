Омскую новогоднюю ель на ВДНХ украсят по мотивам картины Врубеля "Царевна-Лебедь"

В частности, на ней разместят варежки с традиционными орнаментами

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Живая голубая ель, которая будет представлять Омскую область на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ на новогодних праздниках, будет украшена по мотивам картины "Царевна-Лебедь" уроженца Омска художника Михаила Врубеля. Об этом сообщила пресс-служба омского министерства культуры.

"Общая концепция украшения елки Омской области будет выполнена по мотивам картины нашего земляка Михаила Врубеля "Царевна-Лебедь". Новогодняя красавица будет украшена варежками с традиционными орнаментами, бытовавшими в Омском регионе в конце XIX - в начале XX века, связанными мастерицей из Седельниковского района Мариной Дроздовой. Кроме того, для украшения омской елки изготовили шары-шуршунчики с традиционным наполнением (шары из лоскутов ткани с крупой внутри для утяжеления и шуршания - прим. ТАСС). Цветовая концепция изделий омских мастериц совпадает с гаммой художественного полотна всемирно известного художника", - говорится в сообщении.

По словам искусствоведа Сибирского культурного центра Ольги Лобзовой, новогодние ели всегда украшали предметами, которые были дороги в тот или иной период. "В одно время елку украшали стеклянными шарами - это очень ценилось, когда-то - конфетами, орехами. Елка Омской области будет украшена предметами, которые были у всех, а теперь это роскошь: варежки ручной работы есть не у каждого, как и мягкие шары-шуршунчики, которыми раньше играли дети", - приводит слова Лобзовой пресс-служба. Также на ели будут размещены сувенирные изображения вышитой карты Омской области.

На выставке-форуме "Россия" будут представлены 89 живых голубых елей от каждого из субъектов России, которые украсят с использованием наиболее ярких народных художественных промыслов, наследия этих регионов. По завершении выставки все деревья будут высажены на территории ВДНХ и станут символом содружества и единствах всех российских субъектов.

Картина "Царевна-Лебедь" была написана Врубелем в 1900 году в период его работы над художественным оформлением оперы Николая Римского-Корсакова по мотивам сказки Александра Пушкина "Сказка о Царе Салтане". В настоящий момент находится в Третьяковской галерее.